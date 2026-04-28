アマチュア野球の指導者らに采配やチーム運営などについて、インタビューする連載「指導者の思考法」。第15回は春夏合わせて16度の甲子園出場を誇る盛岡大付（岩手）の関口清治監督。24年春から導入された低反発の新基準バットにより、伝統の強打が鳴りをひそめていたが、ついに「攻略法」を見つけ出した。（取材アマチュア野球担当キャップ・柳内遼平）――28日は春季岩手県大会の盛岡地区代表決定戦が行われ、9―0の8回