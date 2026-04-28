俳優水上恒司（26）、東方神起のユンホ（40）が28日、都内で、映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督、5月29日公開）のジャパンプレミアに出席した。2人はバディを組む刑事を演じ、犯罪集団と戦う物語。破天荒な刑事を演じた水上は「正義感あふれる真面目な役を今までやってきたので、自由でのびのびしている役を生きることができてうれしい限りです」と語った。ユンホは「日本の映画が初めてだったので、プレッシャーも