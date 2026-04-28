◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ＪＲＡ東京競馬場のコラボＤＡＹとして開催された一戦は、３連単ならぬ３連打で、ヤクルトが大量リードを奪った。２回先頭、５番の赤羽由紘が相手失策で出塁すると、続く岩田が右前打で無死一、二塁。７番打者の古賀が中前適時打を放ち１点を先制した。なお無死一、三塁の好機で、武岡龍世が右前適時打で２点目。さらに２安打を放ち、打者一巡の猛攻で一挙６点を奪った。