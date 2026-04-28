26日の高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン20262000年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんの名を冠した「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026」が、26日に行われた。国内外のランナーが駆ける中、卓球女子の五輪メダリストも出場して見事に完走。反響が広がっている。ぎふ清流ハーフマラソンで初めて21.0975キロに挑んだのは、卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さんだ。自身のインスタグラムでレース中の