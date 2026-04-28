◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）広島の坂倉将吾捕手が、強烈な一発を放った。２―０の５回１死一、二塁から右翼席に特大の２号３ランでリードを５点に広げた。４番のバットで重い扉をこじ開けた。３回に２死三塁から２番・菊池の適時打で先制に成功。なおも２死一、三塁で、坂倉が適時二塁打で続いた。坂倉の１試合４打点は、２３年５月２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で５打点して以来、３年ぶりの荒稼ぎだ