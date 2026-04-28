◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２８日、栗東トレセンヴェルミセル（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）は、前走は初めての海外挑戦だったサウジアラビアのレッドシーターフＨで１１着。遠征明けになるが、１週前にはＣＷコースで３頭併せを行い、６ハロン８１秒０―１１秒３と動きはいい。２戦ぶりのコンビで、１週前追い切りにも騎乗した鮫島克駿騎手＝栗東・