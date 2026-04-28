DOPING PANDAが、2026年夏から秋にかけてファンクラブ会員限定公演、および自主企画ライブを開催することを発表した。まず、7月20日には、東京・新代田FEVERにて毎年恒例のファンクラブ会員限定ワンマンライブ＜the party＞を開催。続いて9月には、新しい自主企画公演として＜Club DOPAMANIA 2026＞を2日連続で実施する。9月18日の神奈川・Billboard Live YOKOHAMAでは、「DP unplugged」と題し、鍵盤奏者をサポートに迎えたバンド