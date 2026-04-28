◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）阪神・才木浩人投手が２回６安打６失点でマウンドを降りた。１イニング６失点、２試合連続の６失点は自己ワーストだ。２回先頭・赤羽の打球を、佐藤が一塁悪送球。無死一、二塁から、右中間への打球を中堅・福島と右翼・森下が“お見合い”し、先制を許した。味方のエラーからテンポが崩れ始めた。０―２でなおも無死満塁、長岡のフェンス直撃の２点二塁打で追加点を許