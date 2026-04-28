andropが、発売延期となっていたニューアルバム『imperfect』の発売日が7月15日に決定したことをアナウンスした。タイトル「imperfect」（インパーフェクト＝不完全）には「完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代、だからこそ迷い・傷・余白・時間の痕跡にこそ、生きている実感と美しさが宿る」という想いが込められているとのこと。今作は「通常盤」に加え、「初回生産限定盤」の2形態で発売。 初回生産限定盤はCD