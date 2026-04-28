とんちの利いた発言や行動ができる人を見ると「頭の回転の速い人だな」「賢い人だな」と感じます。しかし場面によってその賢さは悪い方向に働くこともあるでしょう。今回はそんな一休さんのようなご主人を持つ筆者の知人から聞いたエピソードを紹介します。 旦那の外出 出産から2カ月が過ぎた頃、旦那から「今度の日曜日、友人たちが昼からBBQをするんだって。俺も行ってきていい？」と言われました。 息抜きに遊び