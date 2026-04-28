メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の影響が、5月分から電気料金にも反映され始めます。中部電力は、今後も値上がりが続く可能性を明らかにしました。 中部電力ミライズは28日、5月分の電気料金が一般家庭の平均モデルで8483円になり、前月より24円上がると明らかにしました。 電気料金は、燃料の輸入価格と連動しています。 中東情勢に伴う原油価格の高騰が5月分から反映され始め、今後、値上がりが続くと想定