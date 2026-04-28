◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）阪神・大山悠輔内野手が悪球打ちの反撃４号３ランを放った。６点ビハインドの４回１死一、二塁の好機。２球で追い込まれたが、右腕・吉村の高めの釣り球、顔の高さのストレートを振り抜き、中堅右に運んだ。「打ったのはストレート。まずは1点という気持ちで打席に立ちました。このあともチーム一丸となって粘り強く戦いたいと思いますし、最後は勝ち切れるように頑張り