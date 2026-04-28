お笑いコンビ「カナメストーン」が、2026年4月17日にYouTubeを更新。吉本総合芸能学院（NSC）に入学した09年から今までの髪型を振り返る動画を公開し、若い頃の写真が「イケメン」だと注目を集めている。カナメストーンは、25年12月21日に行われた「M-1グランプリ2025」決勝戦に敗者復枠から出場し、第7位となった。「イケメンみてぇな顔して過ごしてる」現在のカナメストーンは、山口誠さん（39）が、前髪を短く切り、サイドは刈