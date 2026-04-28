メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタグループの部品メーカーにも、中東情勢が影を落としています。 「ナフサが枯渇していて、プラスチックやいろいろな副資材、シンナーや溶液みたいなものがいつまでもつのか。数カ月先まで見通せないのが正直なところ」(デンソー 松井靖 副社長) デンソーは28日の決算会見で、中東情勢の混乱が2027年3月期で約450億円の減益要因になると明らか