OddRe:が、5月1日にデジタルシングル「睡る君」をリリースすることを発表した。またリリースに先駆けて、4月29日0時より全国ラジオ局での先行オンエアも決定した。「睡る君」は、“電波に乗って会いに行く”というイメージを起点に、夜の静寂に漂う気配や余韻をすくい取った楽曲だという。’80sニューウェーブやシューゲイザーの質感を纏った音像が夜の空気と重なった作品に仕上がったとのことだ。なおOddRe:は、7月よりバンド初と