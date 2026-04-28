パーティー券の購入依頼書 政治資金パーティーを巡る映画や報道で「名誉を傷つけられた」と自民党の平井卓也衆院議員が訴えている民事裁判の4回目の口頭弁論が、28日に高松地方裁判所で開かれました。裁判では、パーティー券の『購入枚数』と『出席依頼人数』が異なる文書について「どう報じたか」が争点になっています。 この裁判は、平井卓也衆院議員が、ドキュメンタリー