ベルギー1部昇格へ向けた大一番で劇的勝利…原口元気が劇的ゴールベルギー2部ベールスホットは現地時間4月27日、1部昇格プレーオフの第2戦でパトロ・アイスデンと対戦し、3-2で勝利した。元日本代表MF原口元気が延長戦で決勝ゴールを決めたなか、「120分間にわたり中盤で完璧な働きを見せた」と称賛された。中盤の一角で先発出場した原口は、延長戦を含めた120分間フル出場。攻撃面では2本のシュートを放ち、値千金の1ゴールを