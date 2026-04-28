中央アルプスでは春の装いに衣替えしたライチョウが姿を見せています。撮影日（26日）は天気が良く天敵を警戒するライチョウは中々、現れてくれませんが、霧がまいて来ると…、1羽の雄が姿を見せてくれました。真っ白な冬の羽から上が鮮やかな黒い羽に。この季節の雄は、肉冠（にくかん）という目の上の赤が目立ちます雌をめぐる縄張り争いで活発に動く繁殖期の雄は目撃チャンスも多い、ということです。中央アルプスではひなを一
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