韓国の金建希前大統領夫人の控訴審で裁判所は28日、1審を上回る懲役4年の実刑判決を言い渡しました。マスクを付けて両脇を支えられながら、弱々しい足取りで法廷に姿を現した尹錫悦前大統領の妻、金建希被告。ソウル高裁は28日、旧統一教会側から高級ブランド品を受け取った見返りに便宜を図ったあっせん収賄の罪に問われた金被告に懲役4年の実刑判決を言い渡しました。1審では懲役1年8カ月の実刑判決を言い渡されていて、裁判所は