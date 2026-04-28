お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さん（53）が当面の間、休養することを発表しました。「バナナマン」日村勇紀さん（53）所属事務所より：この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりました。今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。28日発表されたバナナマン日村さんの芸能活動休養のお知らせ。現在53歳の日村さんは多くのレギュラー番組を