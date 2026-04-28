女優の高畑淳子（71）が28日放送の「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父親の職業について語った。司会の黒柳徹子から「高畑さんは四国の香川県のご出身」と紹介された高畑は、いつまでいたのかと問われ「高校を卒業するまでです」と回答した。「父が建設会社におりましたので」と明かすと、「ちょうど成長期というか、どんどんビルを建てたり、病院とかスーパーとか、だいたい1年で建つ建物をやっておりました