◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月28日神宮）昨季までヤクルトに在籍した阪神の浜田太貴外野手（25）が5回無死三塁の好機で代打で登場も右飛に倒れた。3点を追う5回無死三塁で代打で起用され、吉村と対峙。開幕からの連続三振は6打席で止まったものの、三塁走者を生還させることもできず悔しい結果に終わった。