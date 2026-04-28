国際サッカー連盟（FIFA）が6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、警告の累積による出場停止に関する新規則を導入する方針だと28日、英BBC放送などが報じた。同日の理事会で議論されるとしている。W杯では複数の試合で警告を2度受けると、次の試合で出場停止となる。従来は警告を1度受けた場合、それが準々決勝後にリセットされていたが、今大会から試合数が増えたことにより、1次リーグ終了後にも同様の措置が取