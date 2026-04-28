候補者2人の得票数が同じになり、くじ引きで当選者が決まった2025年の茨城・神栖市の市長選挙を巡り、票の再点検などが行われた結果、当選が取り消されました。2025年11月の神栖市長選挙は、新人の木内敏之氏と現職の石田進氏の得票が1万6724票で同数となり、くじ引きで木内氏が当選しましたが石田氏側が異議を申し立てていました。県の選挙管理委員会は28日、木内氏の有効票の中に記載された「まんじゅうや」や「だんごや」を無効