国民民主党の玉木雄一郎代表は、28日の記者会見で、食料品の消費税ゼロについて、「国民会議」での議論が厳しい状況になっているとの認識を示した。【映像】「財務省の陰謀じゃない」2回繰り返した瞬間（実際の様子）玉木代表はまず「国民会議での消費税食料品だけゼロの議論が、これは我々の意見ではなくて、（ヒアリングに）出てきた人の意見を聞いていると、かなりなかなか厳しい状況になっているなという感じがする。でも