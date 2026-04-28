28日午後、東京・葛飾区の路上でおよそ2キロの金塊が奪われた事件で、被害者の男性4人は金の取引のため、現場に集まっていたことが新たにわかりました。現場となったのは、JR新小岩駅前のバスロータリー近くの路地を入ったところです。その後の取材で、男性4人は金の取引のためこちらに集まっていた最中に襲われたことがわかりました。捜査関係者によりますと、午後1時45分ごろ、およそ2キロの金塊をリュックサックに入れていた男