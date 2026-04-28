中東情勢の悪化を受け、中部電力は今年度の業績見通しの公表を見送りました。 【写真を見る】中部電力 今年度の業績見通し現段階で「未定」 中東情勢による影響は現時点では限定的も…林欣吾社長｢7月以降、本格的に影響が出ると懸念｣ 中部電力が発表した昨年度の連結決算は、売上高が3兆5000億円あまり、最終利益が2000億円あまりで減収増益となりました。電気料金は3か月前までの燃料価格が反映されるため、中東情勢による影響