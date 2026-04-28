桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『H&M購入品紹介 春に着たいアイテムと最近のゲットしたコスメも』の動画を投稿。購入品を紹介する中で、コスメについても教えてくれました。【関連記事】あのちゃん「ベタつかない」ハンドケアはオイル派！ベストバイ無印良品アイテム■UV対策に動画内に登場したのはこちら。Lekarka/フレグランスUVカットスプレー 税込3,520円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るLekarka(