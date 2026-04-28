SHEGLAM（シーグラム）が2026年4月24日（金）、「Glass Lock Air Gloss」を全国のバラエティショップ（一部店舗を除く）にてオフライン先行販売を開始した。■ミラーのようなツヤと発色唇表面に透明なフィルム膜を形成し、カラー粒子を閉じ込めることで、光沢感と色持ちを両立する新感覚リップグロス。ミラーのようなツヤを与えながら、美しい発色を長時間キープへ導く。マスクやコップへの色移りを抑え、日常使いしやすい設計。軽