ここ最近、ゲーム事業に力を入れ始める大手企業が相次いでおり、世間から大きな注目を集めている。その背景を考えたときに浮かび上がってくるのが、『ポケットモンスター』（以下、ポケモン）に象徴されるようなIP戦略のあり方だ。いま日本型メディアミックスはどんな方向へと向かおうとしているのだろうか。 （関連：カプコン「第4の柱」は育つのか？ミリオン達成の新作『プラグマタ』からIP戦略を考察） ■『