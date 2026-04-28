Balming Tigerが、5月19日にリリース予定の2ndフルアルバム『Gongbu』より、先行シングル「Home」を本日4月28日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Balming Tiger、2ndフルアルバム『Gongbu』先行シングル「Home」MV） アルバムの方向性を垣間見ることができる本楽曲は、サイケデリックかつレトロなバンドサウンドに、韓国および東アジア音楽のムードを融合させた一曲