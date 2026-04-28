春の鶴岡市の味覚、湯田川孟宗の収穫がピークを迎えています。 【写真を見る】えぐみが少なく、みずみずしい！ 飛ぶように売れる湯田川孟宗の収穫がピーク今年は豊作の「おもて年」（山形・鶴岡市） えぐみが少なく、みずみずしい。その味覚を求め直売所にも大勢の人が訪れました。 土から掘り出される大きなタケノコ。鶴岡市湯田川地区特産の「湯田川孟宗」です。 湯田川孟宗は普通のタケノコに比べえぐみが