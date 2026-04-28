人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）生活が停滞気味になりそう。変わった習い事を始めてみると◎。11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）家族関係が良好な日。両親との語らいで心が和む暗示が。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）人間関係が不安定に