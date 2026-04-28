石川県中能登町の繊維メーカー「丸井織物」が28日、東京都内で新しいコマーシャルを発表しました。6つの地域からCMに出演する人気アイドルグループのメンバーらが集合、見どころをアピールしました。28日、都内で開かれた新CM発表会には、実業家のひろゆきさんやAKB48グループのメンバーら総勢31人が登壇しました。丸井織物では、「能登から世界へ」を合言葉に県内の繊維業をけん引し、合繊織物の生産量は全国トップシェアを誇りま