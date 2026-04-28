お笑いコンビ・エルフの荒川さんは4月27日、自身のInstagramを更新。有名女性俳優が監修したコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。【動画】エルフ荒川の大人っぽい姿井川遥さんが監修荒川さんは「井川遥さんがコーディネート、ヘア、してくださいました」と報告し、1本の動画を投稿。俳優の井川遥さんが監修したというコーディネートは、ジャケットもパンツもデニム生地で合わせたオールブルーのおしゃれなものです。ヘア