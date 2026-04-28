英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、吸汗速乾性・高い通気性・UVカット機能を備えた薄手ミドラー「dry middler hoodie（ドライ ミドラー フーディー）」を発売する。春秋の肌寒い時期から初夏にかけての登山を中心に、行動中の快適性を重視した機能設計が特長の一着。メンズ・レディースそれぞれの展開で、幅広いユーザーに対応する。今年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”を