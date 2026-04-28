「ACG ゼガマ ハイク」ナイキジャパンは、ACGから、ランニングシューズとハイキングシューズのそれぞれの強みをつなぎ両方の垣根を越えるパフォーマンス ハイキングブーツである、ACG ゼガマ ハイクを発売する。このシューズはトレイルの可能性を再定義し、新たな可能性を広げるプロダクトになる。軽量で優れた反発力を発揮しつつ、起伏の多い地形でも快適に歩くことができるように設計されたACG ゼガマ ハイクは、ハイキング フッ