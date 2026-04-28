「パペットスンスン ひとくちカルパス」「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品は、人気のキャラクター「パペットスンスン」をパッケージにデザインしたひとくちカルパスを全国のスーパーマーケットなどで、4月上旬から発売している。「パペットスンスン ひとくちカルパス」は、人気のキャラクター「パペットスンスン」をパッケージにデザインした、ひとくちサイズのドライソーセージ。パッケージ