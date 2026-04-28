サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、オンでもオフでも使いやすい、上質PUレザーを採用したシンプルトートバッグ「200−BAG188BK（ブラック）」「200−BAG188BR（ブラウン）」「200−BAG188NV（ネイビー）」を発売した。おすすめポイントは、オンオフ問わず使えるシンプル＆上品デザインとのこと。A4＆ノートPC収納対応の大容量設計になっている。肩掛けしやすい長めのハンドルだという。商品特長は