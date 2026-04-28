ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしている。今回「いちばんちょっとおトクに」を目指した取り組みの一環として、昨今の食費節約ニーズと「色々なものを少しずつ食べたい」という多様な食スタイルに応えるべく、298円（税別）の低価格を実現した「明太子パスタ」と「醤油とだしのペペロンチーノ」を、4月28日から沖縄県