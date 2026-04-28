俳優の福士蒼汰、ピエール瀧が28日、都内で行われた映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』ジャパンプレミアに登壇。10年以上ぶりの再会を果たした。【写真】15キロ増量！ヤー！ポーズを見せた福士蒼汰福士とピエールは、2013年度上半期NHK連続テレビ小説『あまちゃん』で共演。ピエールは無頼鮨の大将・梅頭、福士はヒロインの初恋相手である種市浩一を演じ、師弟関係を築いた。本作では、顔を合わせることがなかったそうで、福士は