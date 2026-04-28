女優の高畑淳子（71）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。銀行での思いがけない出来事を告白した。MCの黒柳徹子（92）が「70代になると記憶、体力低下する…そうなの？」と質問。高畑は「こんなに顕著に…。そりゃそうですよね。最初出てた、あんなかわいらしい…、かわいらしい女の子が、こうなってるわけですから」と答えた。そして「お金を下ろしに行って、現金を取らないで帰ってきたりする