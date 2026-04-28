【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２７日、米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡り、イランが示した新たな提案に対し、トランプ米大統領が懐疑的な見方を示していると報じた。数日以内に米国の対応を示す見込みだとしている。報道によると、トランプ氏は新提案について、イランがウラン濃縮停止や核兵器保有の断念に応じていないことへの不満を示したという。提案はホル