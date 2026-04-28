◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神・大山悠輔内野手が、6点を追う4回に今季4号の3ランを放った。4回1死一、二塁でヤクルト先発・吉村の高めの直球を完ぺきに捉え、バックスクリーン右へ一直線に運んだ。2回に6点リードを奪われた中で、主砲の一発で反撃ののろしを上げた。