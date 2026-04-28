元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が28日、Xを更新。同日に休養を発表した、お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）に向けたメッセージをつづった。鈴木氏は、日村が休養を発表したことを伝えた記事を引用し、「日村さん、僕と同学年の1972年生まれ。マツコさんも」と、首の手術を受けて休養していたマツコ・デラックスも含めて言及。「みんな50代中盤に近づき身体の故障が増えてくる」とし