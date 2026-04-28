三渓園内の風景。奥が園のシンボル・旧燈明寺三重塔５月１日で開園１２０年を迎える国指定名勝「三渓園」（横浜市中区）が、魅力向上と発信に注力している。大型連休に合わせ今月２９日から国指定重要文化財（重文）を特別公開し、インバウンド（訪日客）を含め誘客を図る。一方、来園者数は新型コロナ禍前の水準に戻っていない。真夏など閑散期対策やアクセスが課題とされ、同園を保存活用する三渓園保勝会と市が知恵を絞る。