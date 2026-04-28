大学の学費は、授業料が毎年同じように見える一方で、学年や履修内容によって追加の費用が発生し、年度ごとの支払いが変わることがあります。 特に理系の実験実習や、教育実習などの学外実習、卒業研究に関わる費用は、特定の学年に偏りやすいです。まずは学費が変わる代表パターンを知り、そのうえで資金計画を作り直すと不安がかなり減ります。 授業料が同じでも追加費用がズレる 多くの大学では授業料は