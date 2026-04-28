相続の相談で多いのが、家はあるが現金が少ないという悩みです。相続税は原則として期限までに金銭で納付する必要がありますが、現金一括が難しい人のために延納などの制度も用意されています。大切なのは、事前に調べて、対策を練っておくことです。 相続税の申告と納税は原則10ヶ月以内。現金が少なくても期限は変わらない 国税庁は、相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行うと説明しており、期限まで