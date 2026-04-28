ボートレース徳山の「山口放送開局７０周年記念ＫＲＹ山口達也放送杯争奪戦」は２８日、予選２日目が行われた。岡本翔太郎（３１＝山口）は２日目４Ｒをカドから差して１着。２日目を終えて３走オール３連対と好調をキープ。「エンジンがいい。直線はいいし、回り足や出足もタイムほど悪くない。調整もペラも当たっている」と舟足も上位級だ。今節の前、師匠の末永祐輝と埼玉で行われたアスリートのゴルフコンペに参加。元大