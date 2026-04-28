ボートレース尼崎の「デイリースポーツ杯争奪第３７回ささはら賞競走」は２８日、予選最終日となる４日目が行われた。小山勉（３９＝埼玉）は８Ｒのイン戦をコンマ１６のトップＳを決め完勝。６位で予選を突破した。「Ｓは仕掛けで遅れないようにと思って行きました。初日、２日目を思えば戦える感じにはなっています」と、機力の底上げにも成功した。２０２６年後期勝率は６・６５（２８日終了時）のキャリアハイをマーク。